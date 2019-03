Se pronuncian senadores y expertos sobre iniciativa de Libertad Religiosa Plena

Convocados por el senador Israel Zamora Guzmán al Senado de la República, legisladores, historiadores y expertos en temas de laicidad hicieron pública su postura sobre la iniciativa sobre libertad religiosa plena, planteada por algunos grupos religiosos que no representan a la totalidad de las iglesias registradas ante la Secretaría de Gobernación.El foro reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, libres pensadores y líderes de asociaciones religiosas.Sobre la exigencia de concesiones de radio y televisión a las iglesias, Roberto Blancarte Pimentel, sociólogo de las religiones, dijo a la audiencia: alguien tiene que decirle al presidente que los grupos religiosos con los que se reúne no representan lo que dicen representar.Por su parte, el senador Miguel Ángel Osorio Chong calificó la libertad religiosa como “una conquista irrenunciable”, y se comprometió a defender desde el Senado de la República al Estado laico, garante de la libertad religiosa: “No sólo acataremos este principio, sino que exigiremos que el Gobierno también lo haga, pero no sólo en el discurso, sino también en la práctica, se pronunció en contra del financiamiento público a las iglesias, puesto que eso vulnera el estado laico y transgrede la autonomía de las iglesias”, concluyó el legislador.Acudieron los senadores de morena Ricardo Ahued y Cruz Pérez Cuellar, quienes se sumaron a las posturas de los especialistas y de sus compañeros senadores.La periodista Beatriz Pagés Rebollar dijo “Ninguna libertad, para que sea libertad,- entendida como libertad para todos-, puede ser plena o absoluta.En los límites, en las fronteras legales, radica precisamente la posibilidad de que cualquier libertad, religiosa o no, pueda ser ejercida en un marco de garantías institucionales, sin persecución, acoso o estigmatización, quiero por ello utilizar este foro para advertir sobre los riesgos que tendría para el país el intento de abolir el Estado laico. ¿Hay intentos? Sí, hay intentos.La libertad religiosa y todas las demás libertades sólo pueden ser posibles bajo un régimen de separación Estado-Iglesias.”Por su parte, el senador Israel Zamora Guzmán, organizador del foro en la cámara alta del Poder Legislativo federal, mostró ante los asistentes su solidaridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no ceda a las pretensiones de los grupos religiosos que piden concesiones de radio y televisión para el ejercicio de sus actividades religiosas, para lo cual informó que suscribió un punto de acuerdo que hoy propone el senador Mancera ante el pleno del Senado, a través del cual se exhorta a la titular de la secretaria de gobernación, para que en el marco del estado laico y del respeto a la legislación vigente, eviten otorgarle concesiones de radio y televisión a las iglesias.Al término de las ponencias se elaboró un punto de acuerdo en el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar los principios de laicidad y separación del Estado y las Iglesias para lograr el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia.