¿Se puede eliminar un correo enviado antes de que lo lean?

Hay ocasiones en las que cuando terminas de enviar un correo te das cuenta de que algo anda mal, pero se fue.pero algo debes tener en cuenta, el tiempo. Dispones de 30 segundos para arrepentirte y dar clic.Cómo recuperar un correo electrónico mediante Deshacer el envíoSi decides que no quieres enviar un correo electrónico, cuentas con un breve período de tiempo para cancelar el envío. Inmediatamente después de enviar un mensaje, puedes deshacer la acción:1.- En la esquina inferior izquierda, aparecerá la notificación "Se envió el mensaje" y las opciones "Deshacer" o "Ver mensaje".2.- Haz clic en Deshacer.Elige la cantidad de tiempo disponible para recuperar un mensaje después de enviarlo1.- En la computadora, ve a Gmail.2.- En la esquina superior derecha, haz clic en Configuración Configuracióny luego Ver toda la configuración.3.- Junto a "Deshacer envío", selecciona un período de cancelación de envío de 5, 10, 20 o 30 segundos.Recuperar o reemplazar un mensaje después de enviarlo.Con la recuperación de mensajes, un mensaje enviado se recupera de los buzones de los destinatarios que aún no lo hayan abierto. También puede reemplazarlo con un mensaje de sustitución. Por ejemplo, si olvidó incluir un dato adjunto, puede intentar recuperar el mensaje y luego enviar un mensaje de reemplazo con el dato adjunto.La recuperación de mensajes está disponible después de hacer clic en Enviar y solo está disponible si tanto usted como el destinatario tienen una cuenta de correo electrónico de Microsoft 365 o de Microsoft Exchange en la misma organización.1.- En el panel de carpetas a la izquierda de la ventana de Outlook, elija la carpeta elementos enviados.2.- Abra el mensaje que quiere recuperar. Debe hacer doble clic para abrir el mensaje. Para recuperar el mensaje, no basta con seleccionarlo para que aparezca en el panel de lectura.3.- En la pestaña mensaje , seleccione acciones > recuperar este mensaje.· Si no ve el comando Recuperar este mensaje, es probable que no tenga una cuenta de Exchange o que la característica no esté disponible en la organización.· No puede recuperar un mensaje que está protegido por Azure Information Protection.· No puede recuperar un mensaje en Outlook en la Web.4.- Haga clic en Eliminar las copias no leídas de este mensaje o en Eliminar las copias no leídas y reemplazarlas con un nuevo mensaje y luego haga clic en Aceptar.5.-6.- Si va a enviar un mensaje de reemplazo, redacte el mensaje y haga clic en Enviar.