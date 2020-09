¿Se puede tener a un tigre como mascota?

Escuchar Nota

En fotografías se observa a la mujer paseando con el animal mientras lo lleva de una correa con un suéter de color gris Publicado por Periódico Zócalo en Domingo, 6 de septiembre de 2020

Los tigres, a diferencia de otros animales exóticos,La fotografía de un cachorro de tigre que paseaba atado a una correa en un centro comercial de la Ciudad de México desató la duda de si es posible que uno de estos felinos sea una mascota.En México, los tigres son considerados animales exóticos, puesto que su distribución natural no es en el país, sino que son originarios de Asia, de acuerdo con la(Semarnat).Por lo tanto, estos depredadores son regulados por la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).En el país, es posible poseer un animal exótico sólo bajo condiciones de confinamiento que deben garantizar un trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como la seguridad de la sociedad.Los responsables del animal deben presentar unque debe ser aprobado por esta dependencia.Entre los aspectos que contempla este documento se encuentran la dieta del animal, sus cuidados de salud, medidas de higiene, mantenimiento y seguridad, mecanismos de vigilancia, medidas de seguridad civil y contingencia, así como los métodos de contención en caso de una emergencia.Los interesados en poseer un animal exótico requieren acreditar la procedencia legal del ejemplar, de acuerdo con la LGVS., de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés).Los tigres, a diferencia de otros animales exóticos,Según la definición de la LGVS, una mascota puede convivir con los seres humanos en un ambiente doméstico y no representa riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para cualquier persona y otros animales.Ernesto Zazueta Zazueta, Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM)., según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).Por lo anterior, este felino está dentro del Apéndice I de la CITES, por lo que su comercio internacional está prohibido, salvo cuando se realiza sin fines comerciales, como para la investigación científica.Si el animal se adquiere a través del comercio nacional, existe el riesgo de comprar un ejemplar ilegal, producto del tráfico de especies, advierteLos grandes felinos sólo deberían mantener en cautiverios en santuarios y zoológicos para sensibilizar a la población sobre los peligros que enfrentan, opina el también presidente de laAdemás, sería oportuno prohibir que un particular pueda poseer un carnívoro silvestre, que representan un riesgo si consiguen escapar.