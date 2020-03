¿Se puede usar mascarillas aunque no se esté enfermo de Covid-19?

Escuchar Nota

"Llevar una mascarilla puede impedir transmitir la enfermedad a otra persona", dijo el doctor Mike Ryan, director de programas de emergencia de la OMS.

"Pero hay límites en cuanto a la capacidad de la mascarilla de proteger de un contagio", agregó, "sin criticar a quienes las llevan".

“Mi instituto de investigación centrado en datos, fast.ai , ha encontrado 34 artículos científicos que indican que las máscaras básicas pueden ser efectivas para reducir la transmisión del virus en público, y ni un solo documento que muestre evidencia clara de que no pueden”, escribió Howard.

Pero "la gente está todo el rato tocando su mascarilla (...) y es así como nos podemos contagiar puesto que si el virus se encuentra en ese lugar, estará sobre la mascarilla", explica el director general de Sanidad en Francia, Jérôme Salomon.

Usar o no una mascarillas es una de las cuestiones que prevalecen hasta ahora, cuando el Covid-19 ha dejado 30 mil 105 muertos y 638 mil 146 casos positivos en el mundo.Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen:La mascarilla está pensada además para los enfermos y para quienes se ocupan de una persona contagiada con el coronavirus.Las mascarillas deben reservarse además al personal médico: la OMS, que estima que harían falta 89 millones de unidades al mes en la lucha contra el Covid-19, recientemente alertó de un "agotamiento rápido" del material de protección a nivel mundial.Por otro lado, hay quien cree que usar mascarillas, se esté o no enfermo, podría ayudar a frenar la propagación del coronavirus en el mundo.En un artículo para "The Washington Post", el científico investigador de la Universidad de San Francisco, Jeremy Howard, llama a "hacer a las mascarillas una parte clave de nuestra lucha para contener, y luego, derrotar esta pandemia".Agrega: "Las mascarillas efectivas para "aplanar la curva" se pueden hacer en casa con nada más que una camiseta y unas tijeras. Todos deberíamos usar mascarillas, compradas en la tienda o hechas en casa, siempre que estemos en público".El investigador señaló que en ciudades como Hong Kong, Mongolia, Corea del Sur y Taiwán, en donde todos usan mascarillas, se ha logrado mantener bajo control a la pandemia del coronavirus.Citó a George Gao, director general del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, quien dijo que usar las mascarillas también ayudaría a que pacientes asintomáticos no propaguen el virus.Llevar una mascarilla también puede ser contraproducente, puesto que las reglas de uso son estrictas: lavarse las manos antes, colocarla de forma que el aire no pueda pasar, no tocarla una vez en la cara, lavarse las manos en seguida si eso sucede...El virus no se transmite a través de la piel sino cuando la mano o el guante transfiere las gotitas infectadas a la nariz o la boca.Según un estudio publicado en 2015 en la revista American Journal of Infection Control, como promedio nos tocamos la cara unas veinte veces cada hora.