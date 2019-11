¿Se pueden perder los puntos Infonavit si pierdo mi empleo?

Existen distintas formas en las se pueden perder losde una persona, por ejemplo: perder su empleo actual, cambiar de trabajo, que su jefe no reporte su salario ante la institución y que la nueva empresa no se apresure a dar de alta al trabajador para otorgarle las prestaciones de ley.Esta pérdida depodría representar un problema grave para aquellas personas que se encontraban interesadas en solicitar uny que no cuentan con los 116 puntos necesarios para acceder a él.Los puntos Infonavit se asignan gradualmente de acuerdo con factores como la edad del trabajador, la cantidad de sueldo que recibe, su antigüedad en el empleo y los bimestres de cotización seguidos con los que cuente; esto se refiere a los bimestres en los que su jefe haya reportado ante el Infonavit el pago de su nómina y haya realizado sus aportaciones obligatorias a la subcuenta de vivienda del empleado.Es posible consultar los puntos de Infonavit ingresando al portal de esta institución, sin embargo, los derechohabientes deben contar con sus datos vigentes y con una cuenta en la página del Infonavit para poder hacer esta revisión.De acuerdo con Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, a pesar de que estos beneficios pueden perderse por las situaciones antes mencionadas, es posibley posteriormente aumentarlos realizando las siguientes acciones:Tener un empleo que te brinde las prestaciones de ley es indispensable para contar con la protección del IMSS y del Infonavit; por lo que para recuperar los puntos Infonavit es de suma importancia que el afectado encuentre un trabajo que le ofrezca estas mismas prestaciones, o más, y así evitar perder sus bimestres de cotización continuos que garantizan dichos puntos y le dan el poder de solicitar un crédito hipotecario.Este proceso debe realizarse en un plazo no mayor a un bimestre, ya que el sistema podrá contar el retraso como pago atrasado y no cancelar definitivamente la subcuenta de ahorro del trabajador.Si una persona quedó desempleada, pero tuvo la fortuna de ahorrar un buen porcentaje de su salario para cualquier eventualidad, podrá seguir realizando sus aportaciones mensuales a su subcuenta de ahorro con el dinero que le quede, siempre y cuando se encargue de encontrar un trabajo nuevo en un plazo no mayor a dos meses, como se mencionó en el punto anterior.Si los derechohabientes cuentan con menos de 80 puntos, el Infonavit les da esta oportunidad para que no pierdan sus bimestres seguidos de cotización y puedan aumentar o recuperar puntos Infonavit suficientes para alcanzar los 116 solicitados por un crédito hipotecario.Los salarios son factores determinantes para aumentar o recuperar puntos Infonavit. Esto se debe a que, entre más salario mensual reciba un trabajador, mayor será su capacidad de adquisición y mayores las oportunidades de alcanzar los 116 puntos Infonavit necesarios para solicitar un crédito hipotecario.Así mismo, la cantidad de salario que recibay permitirle alcanzar una cantidad mayor de dinero como préstamo; esto puede ayudar a las familias a comprar propiedades más costosas, pero con más plusvalía inmobiliaria y beneficios en el futuro.Por último, al haber perdido su trabajo anterior, si el afectado comienza a laborar en una empresa que le ofrezca más prestaciones y más cantidad de salario, su patrón podrá realizar depósitos mayores en su subcuenta de vivienda y los puntos perdidos podrán ser recuperados.Esta es una alternativa que el Infonavit brinda a los trabajadores para recuperar sus puntos Infonavit y que no se vean afectados si se encontraban a punto de alcanzar su meta de 116 puntos.Este beneficio solo se aplica a trabajadores que ya cuenten con entre 80 y 110 puntos y requiere un monto mínimo de ahorro establecido por el instituto para otorgar a los derechohabientes el préstamo hipotecario que planeaban solicitar antes de perder su trabajo.La cantidad de dinero requerida depende de aspectos como la antigüedad del trabajador y su salario anterior, y debe juntarse en un plazo de 4 a 24 meses.La edad de un trabajador también es un factor de mucha importancia al asignar los puntos Infonavit.Un trabajador puede comenzar a cotizar en este instituto desde los 17 años, por lo que los puntos que acumule al inicio de su vida laboral podrán ir aumentando de acuerdo a la antigüedad que genere en su empleo.Para recuperar puntos Infonavit, una vez que el afectado encuentre un nuevo empleo, será necesario hacer un ajuste de sus puntos de acuerdo a la edad actual que tenga y los bimestres de cotización que haya perdido debido a su situación laboral.Este es un proceso que deberá llevarse a cabo por el Infonavit tomando en cuenta las prestaciones que el trabajador goza al recuperar su empleo, así como el tiempo transcurrido desde que inició su vida laboral.Es cierto que se pueden perder los puntos Infonavit al quedar desempleado, sin embargo, estas son las mejores opciones que una persona desempleada tiene para aumentar o recuperar sus puntos Infonavit y no perder la oportunidad dey comodidad a su familia.