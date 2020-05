‘Sé que estoy a un paso de volver a la selección’: Alan Pulido

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En cuanto se dio la oportunidad de fichar con el Sporting Kansas City de la Major League Soccer, Alan Pulido no lo pensó dos veces. Su estancia en Chivas no tenía un panorama alentador, y el delantero prefirió salir "bien" del club antes que manchar la historia que había escrito con los colores rojiblancos.



A Pulido nunca le han asustado los retos ni las críticas por las decisiones que toma, por eso, aceptó jugar en la MLS, una Liga que valora y a la que no le quiere fallar. El delantero llegó como goleador de la Liga Mx, y en entrevista con MILENIO-LA AFICIÓN, detalló que espera cumplir todas las espectativas que se tienen de él al ser el fichaje más caro del equipo, y porque además se ha fijado como meta el brillar para llamar la atención de Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana.



Aunque han sido pocos juegos, ¿cómo ves el nivel?



La MLS ha crecido mucho, es por eso que tomé la decisión de venir para acá, han pasado muy buenos jugadores y, la verdad, ha llamado mucho la atención en estos últimos años. Antes, en México y otros lados, se veía como una Liga para el retiro y ahora es todo lo contrario, se ve una Liga con proyección, lo vemos como una vitrina para ir a equipos mejores, a otras Ligas competitivas, por eso muchos jugadores de gran nivel que han estado en la Liga Mx hoy están acá. Ha crecido mucho y con la infraestructura que manejan, seguirá creciendo.



¿Qué tanta presión tienes al llegar como el campeón de goleo de la Liga Mx?



Yo soy el jugador más caro que ha comprado la Liga, es una gran responsabilidad, un gran reto y quiero seguir creciendo en mi vida personal y futbolística, es por eso que tomé la decisión de venir. Mis compañeros están contentos con mi llegada, me lo han hecho saber, la afición también, hemos arrancado de una buena manera, y es por eso que hay que prepararnos fuertes para retomar el ritmo.



¿Para el futbolista cuenta más su ambición que la Liga en la que juega?



Mi mentalidad va más allá de cumplir las expectativas, quiero hacer grandes cosas como regresar a la selección mexicana y sé que estoy a un paso de lograrlo, sé que si sigo jugando de la misma manera y marcando goles, (Gerardo) Martino va a voltear por acá y hacerme un llamado, como le pasó a Jonathan (dos Santos), a Carlos Vela, a Uriel Antuna, varios jugadores que están o estuvieron en la MLS.



¿Te da tranquilidad el que Martino conozca MLS, que no demerite la Liga?



Son puntos a favor, él ya conoce la Liga, saben que no es una Liga fácil, algunos técnicos la menosprecia, a muchos no les gustan o dicen que es para el retiro, ha cambiado mucho en este tiempo. El Tata fue campeón acá, conoce la calidad de jugadores que hay, son cosas a favor para ser tomado en cuenta, si sigo con buenas actuaciones, si sigo desempeñándome dentro del campo de buena manera y con mi equipo arriba como en estos momentos, pronto voy a estar cerca de la selección.







¿Te hubiera gustado hacer más historia con Chivas?



Logré los objetivos que me propuse, para mí es lo importante, fui tres veces campeón (Copa, Liga Conchachampions) y celebré el título de goleo. Todas las metas que me propuse al llegar las cumplí, por eso me quedo tranquilo, sé que no le debo nada al club, y más allá de lo que ellos también me dieron, soy agradecido; le tomé mucho cariño a la afición y los colores, me hubiera encantado quedarme o haber logrado dos o tres campeonatos, ojalá pueda regresar otra vez.