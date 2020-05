Se queda Horacio Villalobos en Venga la Alegría

Escuchar Nota

Ciudad de México .- Horacio Villalobos es el nuevo conductor de Venga la Alegría, así dio a conocer ayer el programa matutino.

“Me hicieron sentir en casa”, expresó el conductor al recordar su llegada al programa cincustancialmente al inicio de la pandemia de Covid-19.



“Con algunos tenía hasta mis roces, hemos ido limando asperezas, hay cariño; mi intención es hacer un programa padre, como lo hacen ustedes”, reconoció Villalobos frente a sus compañeros, quienes destacaron su carrera como conductor e histrión.



Villalobos confesó que si hubiera percibido un ambiente pesado en los 29 programas en los que participó, no hubiera aceptado quedarse, sin embargo ocurrió lo contrario. Horacitu enfatizó que a pesar de que él es más de “ambiente nocturno”, se acoplará a Venga la Alegría, donde los fans lo han recibido muy bien.



“Muchos nervios, mi humor es más para la noche, y mi vocabulario también pero aquí me han dejado ser; me sentí como alumno de la Academia, muy votado”.

Villalobos aclaró que el “mal rollo” que había entre él y Flor Rubio ya no existe, pues a pesar de ellos mismos, desde que llegó al programa, las cosas cambiaron.

El conductor se sumará a la emisión formalmente a partir del 15 de junio, y se une a Sergio Sepúlveda, Annette Cuburu, Laura G, Cynthia Rodríguez y Flor Rubio.