Se queda Memo Ochoa sin cerveza de Messi

Con motivos del récord de Lionel Messi con la camiseta azulgrana, Budweiser creo esta espectacular campaña https://t.co/aCC5oX97Ax — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 25, 2020

"Gracias por las cervezas, lo tomaré como un cumplido. ¡Tenemos grandes batallas a lo largo de los años! Felicitaciones por romper el récord de 644 goles @leomessi. Realmente es un logro increíble. ¡Salud!", escribió Buffon en su cuenta de Instagram.

no brindó conen esta Navidad.Pese a enfrentarlo en España, el arquero mexicano no recibirá ninguna de lasde más anotaciones para un solo club en la historia del futbol.Ochoa enfrentó dos veces aldurante su etapa con elen la temporada 2016-17, pero se vio las caras con el argentino solo en una ocasión, ya que para el segundo juego de la campaña, Messi se perdió el compromiso ante el conjunto nazaríe debido a una lesión.En aquel año,Algunos arqueros que ya recibieron la cerveza del argentino son, pero el que más espacio deberá guardar para el detalle de "La Pulga" es el brasileño, a quien le ha marcado enOtro arquero conocido que tendrá 'regalo' es, ex portero del Atlante, pues recibió un gol de Messi en el triunfo del Barcelona por 3-1 en el Mundial de Clubes 2009.