Se queda sin servicio de luz Bodega Aurrera

Debido a una serie de problemas con la planta que alimenta la sucursal Bodega Aurrera matriz, esta empresa no pudo brindar el servicio por algunas horas, lo que ocasionó que sus clientes no pudieran hacer las compras que requerían.



Según empleados de esta empresa, la planta que alimenta la sucursal comenzó a arrojar el diesel, por lo que desde temprano no contaban con el servicio.



Tras horas de reparación y verificación por parte de personal capacitado, finalmente a las 2 de la tarde se restableció el servicio en esta empresa.



Afortunadamente el servicio se restableció horas después y los clientes adquirieron los productos que deseaban una vez que la luz permitió el uso de las cajas registradoras.