Se quedan atorados

Saltillo, Coah.- Una ruta 4B, quedó "atorada" ya que presuntamente el conductor de un auto compacto se quedó estacionado sobre la calle de Bravo, para subir a una persona en silla de ruedas.



Al pedir el paso al conductor de la ruta urbana, este se negó y siguió su paso, ocasionando que la pesada unidad no pudiera continuar su trayecto. El percance causó molestias a los usuarios del transporte público.



Al momento, elementos de Policía Municipal no han arribado al lugar, sin embargo no se ha mostrado caos vehicular, pues los automovilistas han maniobrado para sacar la la vuelta desviando su rumbo por la calle de Castelar.