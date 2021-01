Se quedan sin vacunar contra el Covid 100 trabajadores del Hospital General Número 1

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Al menos 100 trabajadores de la salud adscritos al Hospital General Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social se quedaron esperando su traslado al 69 Batallón de Infantería, donde se les aplicaría la vacuna contra el Covid -19.



Vecinos del sector reportaron que desde temprana hora las y los doctores, enfermeras y demás personal de apoyo se dieron cita frente al Hospital donde los directivos de la clínica los citaron la mañana de este jueves.



Pese a que llegaron 3 camiones especiales para hacer el traslado, de último momento, se les informó que no los llevarían al centro de vacunación, ya que no estaban inscritos en las listas previamente autorizadas, en la plataforma federal para la vacunación.



Por ello, el personal de Salud regresó a sus actividades personales, luego de la larga espera. Cabe destacar que los trabajadores son citados fuera de su horario de trabajo.



Trascendió que no se les consideró como candidatos para el traslado y la vacunación porque no trabajar en la primera línea de atención a pacientes diagnosticados con coronavirus.