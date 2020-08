Se quedaría Nuevo León sin Grito de Independencia ante Covid

Escuchar Nota

"Las fiestas patrias se van a suspender en todo nuestro estado, se van a suspender el grito en el estado y el Grito en todos los municipios. Es importante cuidar la salud, el hacer un evento del grito generalmente concentra miles de personas, grupos musicales y sería un riesgo grandísimo para la salud y tendríamos cientos de personas fallecidas o a lo mejor miles de personas que pueden fallecer, no se va a realizar el Grito ya es un hecho", informó Manuel de la O.

A causa del coronavirus, las tradicionalesde Nuevo León.El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó en la rueda de prensa que no será posible la celebración de losel próximo 15 de septiembre en ningún municipio del estado, publica ABC Noticias. El año pasado fueron alrededor delas que asistieron a la celebración en la Macroplaza en el centro de Monterrey, donde hubo fuegos artificiales y grupos musicales en la ceremonia encabezada por el gobernador Jaime Rodríguez.Este año, debido a la, y el riesgo que conllevan las aglomeraciones de personas, no será posible.La Secretaría de Salud del Estado reportó ayer, ambas cifras diarias cercanas al repunte registrado el viernes de 46 muertes.Con los 40 decesos reportados, en Nuevo León llega ay no pudieron recuperarse.En el reporte de ayer se informó que mil 393 personas se mantienen hospitalizadas, un aumento de 10 hospitalizaciones en un día. Según el reporte, se mantienen 286 pacientes intubados en condición grave, informó Manuel de la O.