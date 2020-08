Se quejan por regreso a clases a distancia; canales no respetan horarios anunciados

Escuchar Nota

@SEP_mx buenas tardes quiero comentarle mi inconformidad con el programa aprende en casa donde se supone que en el canal 10.2 de heraldo para 4 grado empezaban a las 9:30 y a esa hora empezó para 5 y 6 grado por favor hagan saber los horarios correctos. #AprendeEnCasaII — brandon lara vazquez (@leoncitolindo1) August 24, 2020

En el canal 10.2 se supone que iba a ser para 4to. De primaria y están poniendo de todo menos de 4to. Según su calendario era de 9:30 a 12:00 hrs y están pasando de todos los grados , para que hacen tanto calendario si no lo van a respetar. — luz rios morales (@Luzr77) August 24, 2020

En el regreso a, padres y madres de familia han recurrido a redes sociales para denunciar quepor la Secretaría de Educación Pública (SEP).Las cuentas de Twitter y Facebook de la SEP se han llenado dedel contenido de la transmisión.Hasta ahora, la queja más recurrente es que el, que para la Ciudad de México (CDMX) tiene asignada la transmisión de programas de primaria, transmitió las clases de quinto y sexto a grado en el horario que estaba anunciado para cuarto de primaria, de las 9:30 a las 12:00 horas.En el caso del, las quejas se dirigen a un cambio de horario en cuanto a los contenidos para secundaria, pues de las 8:00 a las 11:00 horas estaba programada la transmisión del contenido de segundo de secundaria, pero se transmitió el programa dirigido a primero de secundaria.Otra de las inconformidades por parte de los padres y madres de familia es la, donde han tenido que ser las propias empresas las que han tenido que anunciar las señales facilitadas para el contenido de la SEP.Para IZZI los canales son los siguientes: Señal 480 (ingenio TV), Señal 20 (TV UNAM), Señal 481 (Canal 22.2), Señal 311 (Once Niñas y niños), Canal 5.2 es el 444, Canal 7.3 es el 445, Canal 3.2 es el 446 y Canal 6.3 es el 447.Además,. Los usuarios no logran acceder al contenido educativo por esa vía. En los programas al aire no existe ningún indicador que avise a los alumnos del grado del contenido que están viendo.Esta mañana, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, destacó los esfuerzos de coordinación implementados para sacar adelante el programay aseguró que las cobertura alcanzada por internet, canales de televisión y estaciones de radio comunitarias, hacían una cobertura casi universal.