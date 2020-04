Se rapa la cabeza y cejas para apoyar a su hermana con cáncer

Escuchar Nota

“No puedo decir que todo lo que ha pasado haya sido fácil, ha sido difícil, duele. Pero esto no es para ninguno de vosotros ni para mí, es para ti, Gaby», escribió la joven junto a las conmovedoras imágenes que compartió en su Instagram. «TE AMO con cada hueso de mi cuerpo. Peleas y lo haces muy bien. Prometo pasar contigo cada batalla que pases porque eso es lo que las hermanas hacen”.



“Hoy me rapé por mi hermana y ella está aquí porque piensa que es fea», cuenta Cami mirando a la cámara antes de posar sus ojos sobre la menor. «Así que déjame demostrarte que no es así”.



“¡No importa, Gaby! ¿A quién le importan? A mí no me importan. Las cejas no son lo que te hace ser bonita, no lo son», señala la joven con lágrimas en los ojos. «¡Te quiero! Estás preciosa, boo boo”.



El cáncer es una enfermedad devastadora.y su vida ha cambiado por completo. Desde entonces, sus días ya no son como los de cualquiera de los amigos con los que comparte aula.Como sucede a muchos enfermos de cáncer,y ese es el caso de la protagonista de esta historia. Por suerte, no está sola en esto: su hermana mayor se ha rapado la cabeza y las cejas para demostrar a la menor que esta batalla la pelean juntas.Tras ver cómo la mayor se afeita una de las cejas con una cuchilla, la niña rompe a llorar desconsoladamente y las dos se funden en un fuerte abrazo.Tras ver las imágenes, rostros tan conocidos como el de Janet Jackson quisieron el conmovedor gesto con todos sus seguidores. «Esto me hizo llorar. Iba a afeitarme la cabeza para el Janet Tour e iba a hablar con todos los niños para que hicieran lo mismo. Me encanta la calva, especialmente en una mujer. ¡Creo que es hermosa!», escribió la cantante. «Tú y tu familia estáis en mis oraciones. Mantente positiva. Mantente fuerte. Eres preciosa».Otras celebridades como Rihanna también comentaron la publicación. “¡Guau! Te amamos, Gaby”, escribió la de Barbados. “Sigue luchando”, animó Michael B. Jordan.No han sido los únicos. El vídeo, que ya acumula más de dos millones de visualizaciones en redes sociales, ha emocionado a infinidad de usuarios que han llenado el post con mensajes de apoyo dirigidos a la pequeña guerrera.