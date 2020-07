Se reactiva postcovid-19 Museo Hospicio Cabañas

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- En los últimos días, a puertas cerradas, se ha llevado a cabo el montaje de Chimino Barba, Another Jalifornia, de Diego Martínez, exposición individual en donde el artista explora las posibilidades del sonido a partir de temas como la migración, el territorio y la familia.



En este momento es incierta la fecha de inauguración, pero eso no preocupa a Martínez.



Este tiempo de pausa, dijo, ha servido para hacer una revisión exhaustiva de la exposición, que es el cierre de una trilogía que tiene como centro el sonido, la escucha, pero ya no como único material explorado.



“Fue un proceso de mucha autocrítica de volver a revisar muchos detalles con el curador, poder seguir aprendiendo, algo que ocurre en muchos de mis procesos: salir a la calle o al campo, preguntar, estar curioseando, regresar al estudio y volver a salir. Todo el tiempo se trata de aprender y ver las posibilidades, en este caso, de una sala de museo”, contó.



Las obras, en su mayoría, fueron pensadas para el espacio especificó, y esta nueva muestra, está curada por Víctor Palacios, curador en jefe del Museo Hospicio Cabañas.