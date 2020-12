Se rebelan en el SNTE; protestan maestros en 5 estados por falta de pagos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debido al retraso en sus pagos de aguinaldo, maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nuevo León, Hidalgo, Chihuahua, Durango y Oaxaca protestaron para exigir sea liquidada esa prestación en su totalidad.



Según fuentes del magisterio, los pagos que son responsabilidad de los estados no se han cubierto, argumentando falta de recursos.



En Nuevo León, durante cuatro días, miembros de la sección 50 se manifestaron para exigir el pago completo del aguinaldo, ya que sólo les dieron dos de los tres meses a los que tienen derecho. El tercero se los pagarán en enero.



En Hidalgo, maestros del Sindicato se movilizan en carreteras, para exigir el pago del bono anual a jubilados y de aguinaldos a personal homologado.



En Pachuca, más de 300 vehículos de agremiados a la sección 15 del SNTE se concentraron sobre el bulevar Felipe Ángeles, para partir en una segunda caravana de protesta hacia el municipio de Tizayuca y reclamar al gobierno federal a que cumpla con el pago de aguinaldo y bono.



En Gómez Palacio, inconformes por el retraso en el pago de su quincena, así como en el depósito del aguinaldo, pensionados del Estado de Durango y Profesores de la Sección 34 del SNTE, bloquearon por espacio de una hora la vialidad de la calle Durango y avenida Hidalgo, donde se encuentra la 'Delegación de Pensiones'.



Señalaron estar esperando desde el lunes el pago que por ley les corresponde y que supuestamente, no les ha llegado por que los cheques no han sido autorizados por el Estado, es por ello que hicieron un llamado al mandatario José Rosas Aispuro, para atender esta situación, en la que se están viendo afectados más de 200 jubilados.