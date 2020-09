Se recupera Casares del Covid en un mes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un mes después de dar a conocer que se había contagiado de Covid-19, Ricardo Casares anunció que ya superó la enfermedad, aunque hizo una advertencia sobre el riesgo de dejar de tomar las medidas sanitarias, luego de que la pandemia no ha terminado.



A través de su cuenta de Instagram, el presentador subió una foto en donde se le puede ver mientras le realizan las pruebas y dio a conocer que ha dejado atrás la enfermedad, pues los resultados salieron negativos.



“¡Negativo! ¡Ahora a volver! ¡A trabajar! ¡A poner mi granito de arena para mover este México! ¡Pero siempre cuidándonos porque la pandemia no ha acabado! Porque seguimos en riesgo y créanme, no se quieren contagiar”, aseguró en la publicación que realizó en la red social.



La instantánea provocó miles de reacciones y en los mensajes destacan los de Anette Cuburu, quien le pidió que ya regrese al programa, y Pedro Sola, quien comentó “te felicito y me da mucho gusto. No sabes cuánto. Te quiero mucho, amigo”.



Fue el pasado 5 de agosto cuando Casares subió una foto en blanco y negro a su red social en donde se le puede ver con oxígeno medicinal debido a su malestar por la enfermedad que ha cobrado decenas de miles de vidas en el país.



“¡Escribo esto para decirles que esto es de verdad! ¡Que sí existe y que a cualquiera le puede dar muy fuerte! Quiero decirte que es más fácil ponerte el tapabocas que ponerte el oxígeno”, escribió el 15 de agosto.



Casares fue uno de los conductores de Venga la Alegría que se contagiaron. Antes que él, sus compañeros Flor Rubio, Kristal Silva y “El Capi” Pérez dieron positivo a las pruebas.