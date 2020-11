Se recupera en casa oficial herido en choque

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Mientras el departamento del sheriff está por establecer la plena responsabilidad de los participantes en el accidente vial ocurrido el pasado martes entre una patrulla y un auto particular, el oficial implicado se recupera de sus lesiones y estará fuera de actividad por algunos días.



Esto ha sido confirmado por el vocero Humberto Garza quien aseguró que el elemento tiene además de algunas heridas superficiales, fractura de uno de sus dedos.



Corroboró que se dirigía a una emergencia, tenía luces y torretas encendidas cuando repentinamente se le atravesó el auto particular.



En tanto, el jefe de los diputados del sheriff dijo que la policía requirió su intervención para investigar el choque y hasta este momento están determinando la culpabilidad aunque se anticipaba recaería en el chofer de la unidad particular.