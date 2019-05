Se reducirán becas a pasantes de medicina y enfermería

Los pasantes de servicio social de medicina y enfermería que dan servicios en clínicas y centros de salud en zonas rurales sufrirán el recorte de la mitad de sus becas, mientras que alumnos odontólogos, nutriólogos y sicólogos perderán los recursos, como parte de las medidas de austeridad a partir de agosto.De acuerdo con direcciones médicas estatales, la Secretaría de Salud federal dio la orden de que, a partir del 1 de agosto del 2019, se reduzca a la mitad los apoyos a los estudiantes de medicina y enfermería, además de que se cancelen en su totalidad los recursos destinados a los alumnos de odontología y otras áreas afines a la salud.Mediante el oficio DGCES-DES357-2019 la dependencia solicita a las áreas médicas un informe del número de alumnos que dan servicio a la población por 900 o 3 mil 600 pesos, los cuales serán reducidos a la mitad sólo en médicos y enfermeras, y las otras disciplinas no tendrán derecho.Entre marzo y agosto, las instituciones de salud abren espacios para servicio social de los alumnos que están por terminar las carreras.Ayer por la noche la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó citar con “carácter de urgente” al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para que explique “lo que está pasando alrededor del presupuesto en el sector salud”.La diputada Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión, dijo en conferencia que el acuerdo fue que el secretario y su equipo asista a una reunión de trabajo en San Lázaro esta misma semana o a más tardar la próxima.“Fundamentalmente nos interesan tres puntos en particular: por un lado, lo de las becas para los pasantes que al parecer están siendo afectados; lo de los institutos nacionales de la Secretaría de Salud que por ahí también hay una reserva ahí de dinero, recurso presupuestado para su funcionamiento… y los puntos específicos que tienen que ver en la carta de renuncia del licenciado Germán Martínez y que tienen que ver con la secretaría de Hacienda, son los puntos”, dijo.Sin embargo, la Comisión no vio necesario citar por el momento a Germán Martínez para que detalle los motivos que lo llevaron a renunciar este martes, acusando recortes excesivos en el IMSS derivados de la política de austeridad republicana.