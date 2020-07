Se refuerza en Coahuila el uso obligatorio de cubrebocas: Miguel Riquelme Solís

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de que durante la semana pasada se generalizaron las acciones del gobierno del Estado conjuntamente con los municipios para la entrega masiva de cubre bocas entre la población, el gobernador Miguel Riquelme Solís declaró que ahora sigue intensificar la vigilancia para que estas protecciones contra el Covid-19, se utilicen realmente donde se siguen generando resistencias y eso será evaluado en las reuniones que tendrá a partir de este lunes.



Con el proyecto en puerta de modificar las estrategias de hospitalización por parte del Sector Salud, el gobernador iniciará la semana con su participación y evaluación de la pandemia, en la reunión del sub Comité Regional de Salud de la Región Laguna y en los siguientes días hará lo mismo en la Región, Sureste, la Región Centro y la Región Norte de Coahuila.



Explicó que la exigencia en cuanto al uso de cubrebocas será enfocada en los municipios donde actualmente se centra la mayor parte de los contagios que son: Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Acuña y Monclova, donde aparte de otras medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, se harán más severas las medidas para que tanto en la vía pública como en los centros de trabajo, en las empresas, industrias, la gente los utilice.



En forma preliminar al endurecimiento de las medidas, Riquelme anunció la semana pasada: “Vamos a tratar de entregar la mayor cantidad de cubrebocas a la población. Una parte el gobierno del Estado, otra parte los ayuntamientos y que se pueda difundir que en Coahuila el uso de cubre bocas es obligatorio y que vamos a incrementar las revisiones a quienes salen, que tengan la obligación de usarlo, lo mismo en el comercio establecido que tenga cuidado en que los empleados y clientes lo usen, igual en el transporte y toda la movilidad autorizada esencial o porque se liberó la actividad “.



Al mismo tiempo, el gobernador precisó que “Vamos a incrementar con más rigidez la inspección en comercios, en la industria y en las empresas, que se acaten todas las medidas de sanidad que han sido especificadas por el sector salud”.



Es importante reconocer que en varias regiones de la entidad, esta medida se cumple con severidad, incluso ya se aplican sanciones entre la población por no utilizarlos, “pero son decisiones que han tomado los integrantes de los sub Comités Regionales de Salud porque tienen interés en que se siga avanzando en la reanudación de las actividades de sectores económicos aún no liberados”.



Para el gobernador, es importante bajar los contagios, para determinar la siguiente fase de la reactivación, con el objetivo de tener el menor impacto posible en los municipios.

Exhortó a los Presidentes Municipales a seguir fortaleciendo las medidas sanitarias para inhibir los contagios entre la población.