Se registra incendio forestal en región centro de Coahuila

Escuchar Nota

“El incendios e tardó en arrancar, aparentemente inicò´desde e viernes, pero ni los lugareños ni nosotros nos percatamos de esos residuos que fueron los que provocaron que se incendiara esta parte, afortunadamente nos dieron el reporte y comenzamos a atacarlo”, explicó.

A 700 metros del descarrilamiento del tren del pasado viernes, consumiendo por demás carrizos y plantas secas del lugar, dándose la respuesta de corporaciones de protección civil e incluso de la Guardia Nacional, además de los cuerpos de rescate de los municipios aledaños como San Buenaventura y Monclova., sin embargo no se dio sino hasta pasadas las 13 horas de este sábado cuando el siniestro comenzó a ser visible en partes más altas del paraje, siendo percibido por lugareños.Dijo que en cuanto a extensión no se ha contabilizado aun el área, aunque dijo por la humedad y espacio no logró avanzar mucho, consumiendo solamente material de rápida reposición como lo es el carrizo y maleza corta fuego.Corporaciones de otros municipios como San Buenaventura, Sacramento y Monclova acudieron al lugar para apoyar en las labores de contrarrestar el siniestro, arribando incluso personal de la Guardia Nacional.