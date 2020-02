Se registra nueva candidata para un puesto del cabildo

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- La joven delriense Silvia Ojeda hizo entrega de su aplicación a última hora del viernes para ser candidata oficial para las elecciones del municipio, en donde buscará la posición de Concejal del Distrito III para representar el área de San Felipe.



La inscripción de la nueva aspirante a candidata a esta posición no fue lo único que sorprendió a la comunidad, sino también la entrega de un documento en donde se solicitaba que se negara la participación en estas elecciones a Miguel Ángel Calderón, quien es más conocido como “Michael” Calderón, quien buscaría esta misma posición.



Silvia Ojeda y Ramiro Guzmán, ambos aspirantes a ser candidatos para las elecciones del municipio, hicieron entrega de un documento a la secretaria de la ciudad, María Acosta, pidiendo que la solicitud de “Michael” Calderón no fuera aceptada, esto por que según la ley, al tener una “felonía” en su contra no pueden ser elegidos como servidores públicos.



El mismos viernes Ramiro Guzmán retiró oficialmente su aplicación para ser candidato para las elecciones de la Ciudad, por lo tanto sólo se tendrán dos candidatos para esta contienda si es que cumplen con todos los requisitos.



Silvia Ojeda, quien se desempeña como Education Serves Especialist Test Center Officer en la Base Aérea Laughlin, buscará la posición de Concejal del Distrito III que cubre el área de San Felipe, con la finalidad de llevar más proyectos a este sector de la ciudad y ayudar a que se pueda mejorar el Centro Histórico.



Las elecciones del Municipio se tienen programadas para llevarse a cabo en el mes de mayo y las últimas dos semanas de abril serán las votaciones anticipadas, por lo que los candidatos tendrán cerca de un mes y medio para poder solicitar el voto a la comunidad.