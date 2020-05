Se registra un nuevo caso de Covid-19 en Coahuila y un deceso en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con motivo de mantener a la población informada de los principales avances del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informa:



1.- Al momento se registra 1 nuevo caso de COVID-19 en la entidad, además de una defunción de un hombre de 49 años originario del municipio de Saltillo (ya contabilizado).



DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS CASOS:



-Torreón

Hombre de 27 años



2.- Este día se notifican 116 altas, distribuidas de la siguiente manera:



39 Monclova

33 Frontera

23 Saltillo

13 Castaños

3 San Buenaventura

2 Nadadores

1 Escobedo

1 Francisco I. Madero

1 San Pedro



3.- Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 744 casos - incluidos 59 decesos - distribuidos de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



285 Monclova

150 Torreón

92 Saltillo

38 Piedras Negras

36 Frontera

23 Matamoros

21 San Pedro

20 Sacramento

16 Acuña

14 Cuatrociénegas

13 Castaños

8 Francisco I. Madero

5 San Juan de Sabinas

4 Múzquiz

4 Ocampo

4 Ramos Arizpe

3 San Buenaventura

2 Nadadores

2 Viesca

2 Parras

1 Sabinas

1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



11 Torreón

8 Monclova

4 Saltillo

1 Piedras Negras



ALTAS:



194 Monclova

50 Saltillo

36 Torreón

33 Frontera

20 Piedras Negras

13 Castaños

4 San Juan de Sabinas

4 Nadadores

2 Cuatrociénegas

2 Escobedo

2 San Pedro

1 Francisco I Madero

1 Sabinas

1 Sacramento



DECESOS:



29 Monclova

7 Saltillo

6 Torreón

5 Acuña

4 Matamoros

2 Sacramento

1 Piedras Negras

1 San Juan de Sabinas

4 San Buenaventura

1 Múzquiz

1 Castaños

1 Frontera



4.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



5.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.