Se registran 272 nuevos casos y 19 defunciones por Covid-19 en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con motivo de mantener informada a la población de Coahuila, el Gobierno del Estado emitió el reporte diario de los casos confirmados de coronavirus en la entidad, así como los decesos.



Al momento se registran 272 nuevos casos de Covid-19 en la entidad:



DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS CASOS



87 Piedras Negras

48 Saltillo

24 Torreón

16 Monclova

11 Lamadrid

10 Allende

10 Nava

10 San Pedro

9 Sabinas

8 Zaragoza

7 San Juan de Sabinas

7 Acuña

6 Múzquiz

5 San Buenaventura

4 Francisco I. Madero

3 Villa Unión

2 Frontera

1 Guerrero

1 Matamoros

1 Escobedo

1 Parras de la Fuente

1 Ramos Arizpe



En cuanto a los decesos, 19 coahuilenses perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus, en 8 municipios.



FRANCISCO I. MADERO

Mujer de 60 años



MONCLOVA

Mujer de 59 años



MÚZQUIZ

Hombre de 68 años

Hombre de 83 años



PIEDRAS NEGRAS

Mujer de 46 años

Hombre de 66 años (caso ya reportado)



SABINAS

Hombre de 56 años (caso ya reportado)

Hombre de 73 años (caso ya reportado)



SALTILLO

Mujer de 45 años

Mujer de 47 años

Hombre de 56 años

Hombre de 77 años

Niño de 13 años



TORREÓN

Mujer de 77 años (caso ya reportado)

Mujer de 83 años (caso ya reportado)

Hombre de 30 años (caso ya reportado)

Hombre de 72 años (caso ya reportado)

Hombre de 78 años (caso ya reportado)



VILLA UNIÓN

Mujer de 71 años





2.- Existen AHORA en Coahuila 3,789 casos activos de Covid-19.



-Torreón 580

-Piedras Negras 440

-Acuña 430

-Saltillo 386

-San Pedro 352

-Monclova 351

-Francisco I. Madero 239

-San Juan de Sabinas 169

-Sabinas 157

-Matamoros 117

-Múzquiz 85

-Parras de la Fuente 84

-Frontera 83

-Allende 69

-Lamadrid 57

-Nava 38

-Sacramento 23

-Cuatro Ciénegas 23

-San Buenaventura 22

-Castaños 15

-Viesca 13

-Villa Unión 12

-Zaragoza 12

-Ramos Arizpe 10

-Morelos 9

-Arteaga 4

-Ocampo 3

-General Cepeda 2

-Progreso 2

-Guerrero 1

-Escobedo 1



Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila en total 10 mil 539 casos - incluidos 496 decesos.



Al momento, se encuentran 525 personas hospitalizadas, incluidos casos sospechosos y confirmados



- Torreón 211

- Saltillo 126

- Piedras Negras 49

- Monclova 48

- Acuña 48

- San Juan de Sabinas 43



Mientras que personas recuperadas, hay 6 mil 254.



- 2 mil 427 TORREÓN

- 777 SALTILLO

- 597 PIEDRAS NEGRAS

- 470 ACUÑA

- 463 MOCLOVA

- 312 SAN PEDRO

- 265 FRANCISCO I. MADERO

- 184 MATAMOROS

- 135 SABINAS

- 99 MÚZQUIZ

- 79 SAN JUAN DE SABINAS

- 77 CUATROCIÉNEGAS

- 65 FRONTERA

- 53 OCAMPO

- 41 SACRAMENTO

- 32 RAMOS ARIZPE

- 28 PARRAS DE LA FUENTE

- 26 CASTAÑOS

- 17 NAVA

- 16 MORELOS

- 16 VILLA UNIÓN

- 15 ALLENDE

- 13 ZARAGOZA

- 12 ARTEAGA

- 9 SAN BUENAVENTURA

- 7 PROGRESO

- 5 NADADORES

- 5 JUÁREZ

- 3 JIMÉNEZ

- 3 GUERRERO

- 1 LAMADRID

- 1 GENERAL CEPEDA

- 1 ESCOBEDO



El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es OBLIGATORIO.



Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana o marca al 911.