Se registran 338 nuevos casos de Covid en Coahuila y 26 decesos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con motivo de mantener informada a la población de Coahuila, el Gobierno del Estado emitió el reporte diario de los casos confirmados de coronavirus en la entidad, así como los decesos.



Al momento se registran 338 nuevos casos de Covid-19 en la entidad, incluidas 26 defunciones:



ACUÑA

Hombre de 63 años (caso ya reportado)

Mujer de 63 años (caso ya reportado)

Hombre de 57 años (caso ya reportado)

Hombre de 56 años (caso ya reportado)

Hombre de 49 años (caso ya reportado)

Hombre de 48 años (caso ya reportado)

Hombre de 31 años (caso ya reportado)



MÚZQUIZ

Hombre de 58 años



PARRAS DE LA FUENTE

Hombre de 68 años (caso ya reportado)



PIEDRAS NEGRAS

Hombre de 65 años



SALTILLO

Mujer de 74 años

Mujer de 70 años

Hombre de 66 años (caso ya reportado)

Hombre de 52 años (caso ya reportado)

Hombre de 49 años



SAN JUAN DE SABINAS

Hombre de 57 años (caso ya reportado)



SAN PEDRO

Hombre de 86 años

Hombre de 79 años

Hombre de 73 años



TORREÓN

Mujer de 97 años (caso ya reportado)

Hombre de 79 años (caso ya reportado)

Mujer de 62 años (caso ya reportado)

Hombre de 61 años

Mujer de 59 años (caso ya reportado)

Mujer de 56 años (caso ya reportado)

Hombre de 56 años (caso ya reportado)



DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS CASOS



106 SALTILLO

55 PIEDRAS NEGRAS

37 MONCLOVA

34 TORREÓN

26 SAN PEDRO

20 ACUÑA

14 FRONTERA

9 FRANCISCO I. MADERO

9 MÚZQUIZ

6 MATAMOROS

6 SAN JUAN DE SABINAS

5 SABINAS

4 CUATRO CIÉNEGAS

1 ARTEAGA

1 JIMÉNEZ

1 SAN BUENAVENTURA

1 SACRAMENTO

1 LAMADRID

1 NADADORES

1 PARRAS DE LA FUENTE



2.- Existen AHORA en Coahuila 3 mil 418 casos activos de Covid-19.106 Saltillo

55 Piedras Negras

37 Monclova

34 Torreón

26 San Pedro

20 Acuña

14 Frontera

9 Francisco I. Madero

9 Múzquiz

6 Matamoros

6 San Juan de Sabinas

5 Sabinas

4 Cuatro Ciénegas

1 Arteaga

1 Jiménez

1 San Buenaventura

1 Sacramento

1 Lamadrid

1 Nadadores

1 Parras de la Fuente



DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACTIVOS



-Saltillo 926

-Piedras Negras 578

-Torreón 357

-Monclova 262

-San Juan de Sabinas 175

-Múzquiz 159

-Acuña 112

-Sabinas 130

-San Pedro 93

-Francisco I. Madero 80

-Frontera 74

-Cuatro Ciénegas 66

-Nava 50

-Matamoros 44

-Parras de la Fuente 47

-Allende 41

-Villa Unión 38

-Jiménez 27

-Sacramento 23

-Ramos Arizpe 20

-Morelos 20

-Castaños 19

-San Buenaventura 18

-Zaragoza 12

-Nadadores 11

-Arteaga 10

-Ocampo 9

-Lamadrid 9

-Viesca 4

-General Cepeda 3

-Candela 1

-Progreso 0

-Guerrero 0

-Escobedo 0

-Juárez 0



3.- Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 17 mil 575 casos, incluidos 960 decesos.



4.- HOSPITALIZADOS: 523 (Se incluyen casos sospechosos y confirmados)



Torreón 192

Saltillo 180

Monclova 62

Piedras Negras 44

San Juan de Sabinas 27

Acuña 18



5.- TOTAL DE RECUPERADOS: 13,197



3,616 Torreón

1,579 Piedras Negras

1,571 Saltillo

1,241 Acuña

1,167 Monclova

857 San Pedro

668 Francisco I. Madero

395 Sabinas

369 Matamoros

349 San Juan De Sabinas

224 Múzquiz

204 Frontera

163 Parras de la Fuente

113 Allende

109 Cuatro Ciénegas

72 Sacramento

68 Lamadrid

64 Nava

63 Ocampo

62 Ramos Arizpe

46 Zaragoza

40 Villa Unión

40 Castaños

34 San Buenaventura

16 Morelos

16 Viesca

12 Arteaga

10 Nadadores

10 Progreso

5 Juárez

4 Guerrero

3 Jiménez

3 General Cepeda

2 Candela

2 Escobedo



6.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



Es importante mantener actividades de recreo para los pequeños dentro del HOGAR.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



7.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es OBLIGATORIO.



8.- Con la finalidad de fortalecer el sistema inmunológico se sugiere a las familias llevar una alimentación balanceada.



9.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana o marca al 911.