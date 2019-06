Se registran para dirección nacional del PRI

El PRI inició esta mañana el registro de los aspirantes a contender por la presidencia de este partido, periodo estatutario 2019-2023.El primero en hacerlo fue la fórmula integrada por la hidalguense Margarita Santos Mendoza y Emiliano Juárez González, quienes no entregaron las firmas requeridas de apoyo de los sectores. La aspirante dijo que se trata de un “candado” para impedir la participación de militantes por lo que apelará.Enseguida entregó su documentación la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien competirá en fórmula por José Encarnación Alfaro, ex legislador por Ciudad de México. Esta dupla cumplió el requisito antes referido, con el apoyo de 10 comités ejecutivos estatales.“Lo logramos!”, expresó Ortega.A las 11:30 hará el trámite de solicitud de registro Alejandro Moreno ex gobernador de Campeche, quien competirá en fórmula con Carolina Viggiano, también ex legisladora.Luego tocará el turno a Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca.En punto de las 10:00 horas de este sábado 22 de junio quedó instalada la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, que preside José Rubén Escajeda Jiménez.Esta instancia es responsable de la Jornada de Registro de Fórmulas de Aspirantes a la Presidencia y a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, para el periodo estatutario 2019-2023.