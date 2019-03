Se registraron 3.4 millones de abortos legales en 16 años

Pese a las resistencias de diversos sectores, en México se registraron más de 3 millones 413 mil atenciones por aborto legal entre mujeres de 10 a 44 años de edad, es decir, 200 mil servicios anualmente en IMSS, Issste, institutos nacionales y servicios locales.Según señaló Fernanda Díaz de León, coordinadora de Políticas y Abogacía de IPAS, organización de la sociedad civil que trabaja desde hace 25 años con el sector salud del país, "se trata de siete atenciones por cada mil mujeres en el periodo que abarca de 2000 a 2016”, abundó la especialista tras referir que la NOM 046, referente a la atención institucional enfocada a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, es de carácter obligatoria, sin necesidad de tener la autorización de un juez o acudir con tutores.Sin embargo, señaló, en Guanajuato y Querétaro se “sigue obstaculizando la interrupción legal del embarazo” a pesar de que basta con presentar un escrito de puño y letra, manifestando que el embarazo es producto de una violación y por ello se solicita esa interrupción, que el personal de salud debe otorgar obligatoriamente, pero no lo hacen.“La NOM 046 es obligatoria pero se aplica de manera dispar en el país. Se niega el servicio y se sigue exigiendo a la mujer que haga la denuncia y obtenga el permiso judicial cuando ya no es necesario. También hay prestadores que se declaran objetores de conciencia para no practicar el aborto”, aseveró Díaz de León.De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, las interrupciones clandestinas del embarazo ascienden a entre 750 mil y un millón anuales, lo que refleja que ocho de cada 10 mujeres no tienen acceso a una interrupción segura y legal.Para el Instituto Guttmacher, el reporte de entre 750 mil a un millón de abortos clandestinos por año significa tener “altas tasas” que equivalen a 38 por cada mil mujeres en edad reproductiva.Además, especialistas del tema auguran que esas tasas seguirán creciendo. En Nuevo León, el Congreso local acaba de definir la “vida desde el momento de la concepción”, por lo que se teme que haya más abortos clandestinos.