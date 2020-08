Se repone museo El Estanquillo de su cuarentena por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando los periódicos se deshacían de los cartones que publicaban, considerándolos caducos tras aparecer en la edición correspondiente, el escritor Carlos Monsiváis, con talante de gambusino, los recuperaba en mercados o bazares como La Lagunilla y la Plaza del Ángel para incorporarlos a su colección.



“Ocurrió, con mucha frecuencia, que en las redacciones no valoraban los materiales, y mucho se fue a la basura. Parece mentira, pero así fue. Estos después reaparecían en los baratillos, en los mercados, y así se hizo Monsiváis de esa colección, y la verdad hay cosas increíbles”, relata en entrevista Rafael Barajas “El Fisgón”.



El Estanquillo, museo del Centro Histórico que resguarda en la Ciudad de México el acervo del escritor, fallecido hace 10 años, presentará No te Pareces Tanto a Mí, exposición de retratos caricaturescos –más de 200– adquiridos por el también ensayista cuando este género apenas se apreciaba, señala “El Fisgón”, curador de la muestra.



Obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez, Miguel Covarrubias, Ernesto “El Chango” García Cabral, Abel Quezada, Rogelio Naranjo, Vicente Rojo y Helio Flores, entre otros creadores, se reúnen en la exhibición con la cual reabrirá sus puertas el próximo mes el recinto capitalino, luego de permanecer cinco meses cerrado por la pandemia de Covid-19.



Como amigo de moneros, el autor de A Ustedes les Consta y Escenas de Pudor y Liviandad también les compraba obra o la familia de estos le vendían o donaban materiales al escritor.



No solo en las caricaturas, sino en el resto de su colección, el cronista anticipó el valor de estas piezas como testimonios culturales, destaca Barajas, también caricaturista e ilustrador.



“Varios materiales no eran, cuando él los compró, tan cotizados en el mercado. No había un mercado específico para estos. Ahora ya existe gente que valora y pondera los dibujos de Miguel Covarrubias, de Cabral; las fotografías de Agustín Jiménez, etcétera”, refiere.



Personajes de la política, como el expresidente Emilio Portes Gil o el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez; del cine, como Mario Moreno “Cantinflas”, y de la literatura, como José Revueltas o José Juan Tablada, figuran en estos trazos que trascienden la mera representación, para hurgar en la intimidad de los retratados.