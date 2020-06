Se requiere inversión y riesgo en el nuevo T-MEC

Escuchar Nota

y dispuestas a la competencia, ya que se abren oportunidades por las exigencias de que los productos finales contengan más componentes internos.El profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Luis Gutiérrez Casas explicó que, con llegada del nuevo tratado, México adquirirá una serie de compromisos, dos de ellos en lo referente al contenido nacional, y otro es el entorno laboral, donde se obligará a la industria del país a incrementar la seguridad de sus trabajadores y sus prestaciones, entre más cambios contemplados.“Son obligaciones que pueden ser puntos de oportunidad. Las economías se van adaptando, lo importante es que haya una visión en ese sentido, el tema del contenido nacional demandará más insumos locales, lo que ayudaría a”, dijo.“La proveeduría puede estimularse, pero no es una cuestión sólo del Gobierno mexicano, el sector privado también debe tener una verdadera estrategia para que no se repitan experiencias anteriores, ya que ellos son los únicos responsables de su competitividad, mientras queafirmó que el incremento de contenido nacional en la producción realizada en los países que conforman el tratado (México, Estados Unidos y Canadá) tiene la intención de que la región pueda enfrentar a otras economías globales, así como desarrollar empleos y manufacturas.“El T-MEC era necesario ante la incertidumbre de la inversión extranjera.la cual llevamos más de 15 años queriendo detonarla”, comentó.“Derivado de la pandemia más la entrada del nuevo tratado, se debe incentivar a las empresas no sólo desarrollar manufactura, sino también innovación, para evitar que los productos se compren en otras regiones, entendemos que el costo tiene mucho que ver enRespecto a si las empresas deestán preparadas para asumir los nuevos retos del T-MEC, Gutiérrez Casas manifestó que los grupos empresariales del norte cuentan con la experiencia y elementos para aprovechar las oportunidades.“En el norte tienen la experiencia y hay condiciones para que quieran arriesgar y competir en mercados internacionales, la pregunta es si ellos están dispuestos a invertir y tomar el riesgo, porque aquí no se puede culpar al Gobierno, todo dependerá de qué tanto están dispuestos a comprometerse”, comentó.Por su parte Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la ciudad de Chihuahua, comentó que gran parte de las industrias del estado están preparadas para la llegada del T-MEC.“Las transnacionales son compañías con altos estándares que están listas para estos cambios, sin duda las más beneficiadas son las pequeñas y medianas empresas por el tema del contenido nacional, es una gran oportunidad para el país”, dijo.“Una de estas industrias será la del acero, donde las empresas se verán obligadas a fabricar más productos. Creo que los empresarios están listos para entrarle a nuevas inversiones y sobre todo con el panorama