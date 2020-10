Se resigna Tucci a llegar a los 60

Escuchar Nota

CDMX-. A dos semanas de cumplir 60 años, Stanley Tucci se siente pleno y feliz, aunque le gustaría seguir en el cuarto piso.



“Bueno, son 60, los disfruto y me gustan, pero me encantaría decir que apenas voy llegando a los 40, ¿no? Se sentiría mejor”, contó el actor en alusión al 11 de noviembre, día en el que celebrará su nueva vuelta al sol.



En videoconferencia desde España, el actor de El Diablo Viste a la Moda y Los Juegos del Hambre, habla de Las Brujas, filme que estrena este jueves y en el que personifica a Mr. Stringer, el gerente del hotel donde se hospedan estos malvados personajes.



“Fue divertido hacerla, fue muy entretenida la experiencia”, expresa.



Como su cumpleaños es muy cercano a Halloween y el filme se estrena en esta época, el estadunidense compartió sus recuerdos sobre este festejo.



“De niño me divertía mucho. No sé si es mi fiesta favorita del año, pero tengo muy lindos recuerdos de aquellos momentos. Recuerdo que mi papá, que era un fumador empedernido, me hizo con todas las cajetillas que se fumaba un disfraz de caja de cigarros. Imagínenme vestido así. En estos días no estaría bien visto, me arrestarían.



“Sinceramente, no sé qué pensar de Halloween en estos tiempos. Creo que para los niños es una pesadilla. Mandar a niños a casas de desconocidos, en la oscuridad a pedir dulces, puede ser un poco peligroso”, platica el neoyorquino.



Nominado al Oscar en 2010 por el filme Desde mi Cielo y ganador de dos Globos de Oro y tres Emmys, el histrión actualmente se encuentra en España para filmar el thriller de televisión La Fortuna, junto con Pedro Casablanc y Karra Elejalde.



“Hago seis episodios y está basado en una historia verdadera. No he podido ver a mi familia por las restricciones de la cuarentena. He estado aquí por seis semanas y no he tenido contacto con mi familia, lo cual me resulta muy frustrante”.



Con 35 años de carrera histriónica y alabado por su capacidad interpretativa, el también narrador y actor de doblaje afirmó sentirse consternado por la situación mundial debido a la pandemia de Covid-19.



“Creo que hay mucha frustración y tristeza por lo que está pasando; pero creo que si una situación como esta va y regresa de nuevo, lo que me gustaría es tener en el Gobierno, y como líderes en los sectores apropiados, a la gente indicada que sepa lo que está haciendo, porque, obviamente, no saben nada”, acota.