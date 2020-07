Se resiste a asalto y casi lo asesinan en la colonia Vicente Guerrero

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un menor de edad fue herido de gravedad al ser golpeado por un grupo de delincuentes, cuando se resistió a un asalto en la colonia Vicente Guerrero.



El fallido atraco ocurrió a las 3:00 horas de ayer, cuando Brayan Uriel Zuñiga, de 17 años, caminaba en compañía de un amigo, en el bulevar Benito Juárez.



Cuando llegaron a la altura de la calle 13, los jóvenes fueron interceptados por un desconocido, que pretendía despojarlos de sus pertenencias, pero el menor se resistió al asalto.



“Nos empezaron a agarrar a riscazos porque el dijo que no nos pueden asaltar nomás por que sí, y dijo nos vamos por mi hermano y apenas íbamos por su hermano cuando le aventaron un risco”, explicó el amigo del lesionado.



Tras el ataque, el presunto agresor llamó a cuatro cómplices que estaban escondidos y comenzaron a golpear a Brayan Uriel, quien no se pudo defender al ser superado en número por los delincuentes.



Al ver la dramática escena, otro amigo del afectado, quien se identificó como Ángel “N”, y pasaba a bordo de un taxi, descendió del vehículo y corrió a ayudarlo, pues se encontraba inconsicente en el piso a consecuencia de las pedradas que le dieron en la cabeza.



“Lo agarré para que no se ahogara y en eso pues llegaron los polis y me dijeron que no lo soltara y no lo solté hasta que llego la ambulancia”, declaró Jonathan “N”, quien presenció la agresión.



Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y después de brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a las instalaciones del Hospital General, en donde reportaron su estado de salud como grave.



La situación se complicó cuando los menores que auxiliaron a su compañero no podían localizar a algún familiar del lesionado.



Zúñiga ingresó al área de urgencias con dos contusiones graves en la cabeza y se mantiene luchando por su vida.