Se responsabilizan

La directiva del Atlético Saltillo Soccer, que encabezan Marcos Bernal y Walter Javier Gómez, emitieron los pormenores sobre la incomparecencia del equipo en el pasado encuentro ante el FC Potosino, el cual se debió a las condiciones de la carretera Matehuala-San Luis Potosí, que les impidió llegar a tiempo al compromiso.“El tráfico estaba parado por las condiciones de recarpeteo de la carretera e incluso un accidente; un grupo de jugadores alcanzó a llegar a tiempo, pero solo eran nueve y por reglamento se pitó el juego después de 30 minutos, pese a que 15 minutos después llegó el resto del equipo”, indicó Walter Javier Gómez, director deportivo de losAtléticos.Marcos Bernal, en condición de presidente, aceptó toda la responsabilidad sobre esta situación y deja en claro que no se debió a una situación económica del club, sencillamente se tomó la decisión de viajar el mismo día del juego por la cercanía de la sede, y que se salió en tiempo y forma, pero que surgieron problemáticas ajenas a su voluntad.“Como presidente del club me responsabilizo al cien por ciento de lo sucedido en nuestro duelo ante el Potosino, al final de cuentas yo soy el que decido cuándo se viaja; revisamos las vías antes de salir y estaban libres, antes del percance; el tema de no viajar un día antes es económico, pasamos por buen momento pero hay gastos fijos y gastos variables que se deben de cumplir”, comentó.Los directivos de losAtléticos dejaron en claro que el encuentro está momentáneamente suspendido y que esperan la resolución del Comité Organizador de la Liga Premier, quien determinará si se reprograma el duelo o en su defecto decreta la derrota de la oncena saltillense por default.