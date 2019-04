Se retira compadre de AMLO de licitación

La empresa Bio-Pappel, presidida por Miguel Rincón, quien es compadre del Presidente de la República, anunció que, por esta ocasión, se retira de la reciente licitación internacional para la venta de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, sin exigir indemnización alguna al Gobierno como corresponde por ley a una cancelación injustificada.No obstante, afirmó que no tiene ningún impedimento legal ni conflicto de interés alguno para volver a participar en el futuro en cualquier licitación pública del Gobierno federal.Por lo anterior, advirtió que si resulta de su interés, volverá a participar en una licitación pública."Para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias del Presidente de la República, el consejo de administración de Bio-Pappel informa que por esta ocasión apoya su petición y se retira de esta licitación, sin exigir indemnización alguna al Gobierno como corresponde por ley a una cancelación injustificada", anunció en una carta dirigida a la opinión públicaREFORMA publicó la semana pasada que Bio-Pappel, empresa fundada por el compadre del Presidente de la República, ganó un contrato abierto hasta por 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.Tras la publicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se cancelara el contrato que ganó la empresa de su compadre Miguel Rincón para proveer papel de libros de texto."Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal, de que se cancele ese contrato, esa compra, le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias, nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo", dijo el Presidente en su conferencia mañanera el pasado 26 de abril.Con el posicionamiento público, la empresa Bio-Pappel explicó que durante los últimos 50 años, sin importar el color político del sexenio, ha participado competitivamente en licitaciones públicas abiertas para vender papel a diferentes dependencias del Gobierno federal, incluyendo papel para la fabricación de libros de texto.Las ventas al Gobierno federal, afirmó, sólo le representan el 2 por ciento de sus ventas totales y así lo ha reportado en sus informes anuales a la Bolsa Mexicana de Valores.Bio-Pappel aseguró que la reciente licitación internacional para la venta de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la ganó legítima y competitivamente, con base en las mejores prácticas de transparencia y a las condiciones legales, técnicas, administrativas y económicas establecidas en la convocatoria, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Sector Público.Pero para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias del Presidente de la República, la empresa manifestó que, por esta ocasión, apoya la petición de López Obrador y se retira de la licitación.