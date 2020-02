Se retira María Sharápova del tenis

Escuchar Nota

"¡Tenis, te digo adiós!", titula el artículo.

"Mi cuerpo se había convertido en una distracción", comentó.

"Incluso si mi rival era más fuerte, más segura de sí misma, incluso si jugaba mejor, podía ganar y lo hice. Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. La echaré de menos todos los días", apunta.

"Tenía cuatro años en Sochi, Rusia. Era tan pequeña que mis piernecitas colgaban del banquillo en el que estaba sentada. Tan pequeña que la raqueta que empuñé era dos veces más grande que yo", señala.

La rusaen un artículo publicado por las revistas "" y "".Sharápova,, durante el Abierto de Estados Unidos, cuando tuvo que infiltrarse en el hombro media hora antes de un partido.Reconoce queen el pasado que habían limitado su rendimiento en las pistas, pero que su "fuerza mental" siempre había sido su "mejor arma".Se muestra lista para "escalar otra montaña", pero se pregunta: "¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo abandonas las pistas en las que has entrenado desde que eras una niña pequeña, el deporte que amas, que te ha dado alegrías inolvidables, un deporte donde encontraste una familia y unos aficionados que te han animado durante más de 28 años?".en la que su padre estaba jugando.: "Fracasarás cientos de veces y el mundo lo verá. Acéptalo. Confía en ti mismo. Prometo que vencerás".En total,y su último partido lo disputó en enero de este año en el Abierto de Australia, donde cayó en primera ronda ante la Donna Vekic (63 y 6-4).Sharápova, quecon el título en Wimbledon al derrotar a la gran favorita, Serena Williams, y a la temporada siguiente llegó al número uno.Después, tras lo que estuvo apartada de las pistas debido a una lesión en el hombro.Adaptó su juego a la tierra batida de Roland Garros, torneo que lograría en 2012 y 2014, el último gran éxito de su carrera profesional.Además,(2012) y la Copa Federación con su país de origen, Rusia, en 2008.cuando la tenista rusa fue suspendida por dos años por la Federación Internacional de Tenis por consumo de Meldonium, fármaco que se utiliza para combatir los problemas cardiovasculares y que, entre otros, su inventor y el presidente ruso, Vladímir Putin, no consideran sustancia dopante.