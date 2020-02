Se retira Renaud implantes; no le importa verse ‘plana’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de dar a conocer que se retiró los implantes mamarios por temas de salud, la actriz Michelle Renaud confesó que está satisfecha con el resultado de la operación y ahora que está “plana” su salud ha mejorado.



Por esta razón, en entrevista reveló que no le importa si este cambio en su apariencia física le resta ofertas de trabajo en la televisión.



“Después de subir el video donde hablo de la operación, mucha gente me pregunta que si no me importa que no me vuelvan a dar trabajo en Televisa y yo siempre respondo que no me importa, si no me dan trabajo no tengo problema. La actriz que yo más admiro es Natalie Portman y creo que está más plana que yo. Ella no se ha quedado sin trabajo y si así fuera en mi caso, mi salud está antes que el trabajo”, detalló en entrevista.



La actriz detalló que las razones por las que hace nueve años se aumentó el busto fue porque además de ser una chica insegura en ese momento, también sintió la presión del medio televisivo.



“Definitivamente pudo más la televisión que mi seguridad y más cuando entré a la televisión y me di cuenta que todas tenían cuerpazo y bien proporcionadas, me opere por necesidad de pertenecer. Hoy la respuesta no está en operarte”, expresó.