Se retracta Cenace sobre apagones en Yucatán

El lunes por la noche, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió el oficio CENACE/DOPS/128/2019 donde declaraba el estado de emergencia en la península y amagaba con apagones, sin embargo, horas más tarde dijo que su propia declaratoria “no tenía ningún fundamento”, pues argumentaba que mucha de la información dada a conocer en el documento ya no era vigente y que la notificación sólo era preventiva."La notificación preventiva fue realizada con el propósito de informar de manera transparente a los integrantes de la industria eléctrica para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se lleven a cabo las medidas operativas necesarias, en el caso poco probable de que el Cenace llegase a declarar un estado operativo en emergencia del sistema en la Península de Yucatán, ya que actualmente no existen las condiciones que la fundamenten”, señaló.Insistió que existe suficiencia de suministro eléctrico (debido a un menos suministro de gas natural en la zona) para la demanda máxima de energía prevista en este verano.Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que tiene un margen de reserva operativa sobrada de 17.8% en la Península de Yucatán, por lo que no “existe el riesgo de apagones”.La CFE reconoció el problema de operación, pues en las centrales de ciclo combinado Mérida III, Campeche y Valladolid estarían generando apenas 315 megawatts, “derivado de la persistente indisponibilidad de gas del orden de 200 mil gigajoules por día”.La empresa ha buscado coordinarse con productores externos de energía para incrementar la disponibilidad en la península, por ello se abastecerá de diesel a la centra Mérida III para que tenga disponibles al menos 440 megawatts; a esto se sumarán 441 megawatts de la capacidad instalada con la que ya cuenta la empresa, 187 megawatts de las centrales Valladolid, Carmen, así como Lerma U2 y U3, además de mil 235 megawatts que pueden trasladarse la zona mediante un enlace con la Red Nacional de Transmisión."Por lo anterior, la disponibilidad de generación que se tendría en la Península es de dos mil 618 megawatts, contra un requerimiento máximo de energía eléctrica de dos mil 220 megawatts, lo que genera un margen de reserva operativa de 17.8%”, dijo la CFE.La empresa del estado insistió en que se cuenta con la energía necesaria para abastecer la demanda, por lo que “no existe riesgo de presentarse apagones”.Sin embargo, algunos usuarios han asegurado en redes sociales que la falta de suministro es constante en la Península de Yucatán, aunque la CFE asegura que no hay un reporte de intermitencia en el servicio.La posibilidad de nuevos apagones en la península de Yucatán es más cercana de lo que se puede imaginar debido a la creciente demanda de energía en la región y por el déficit de energía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido cubrir en la zona, dijo Ramsés Pech Razo, analista de la industria energética, en entrevista con David Páramo para Imagen Radio.Agregó que, según los datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, a partir de 2021 la CFE ya no tendrá dinero para cubrir la generación de la demanda que está creciendo, que sería de entre 3 y 4% este año.