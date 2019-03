Se retrasará construcción de refinería en Dos Bocas: SHCP

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que se retrasará la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para dar apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex).En entrevista para Financial Times, el funcionario federal detalló que se destinarán aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares de la obra para incrementar la producción de la empresa estatal: "No autorizaremos hasta que tengamos una cifra final que no sea muy diferente de los 8 mil millones de dólares originales".Agregó que la inversión prevista en la refinería para este año "puede ir a la exploración y producción" de Pemex y mencionó que el gobierno sostiene pláticas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones sobre una nueva inyección de capital para Pemex, pero precisó que las discusiones solo fueron técnicas y no hubo préstamos.