Se reúne Miguel Riquelme con Directiva de Santos por casos de jugadores con Covid-19

Torreón, Coah.- A través de una rueda de prensa desde las instalaciones del Club Santos Laguna, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó esta mañana, que el equipo médico del gobierno del estado seguirá estableciendo comunicación con familiares y personas que estuvieron en contacto con los jugadores que dieron positivo a Covid-19, para realizarles la prueba de aquí al proximo martes.



Se espera que los resultados se den a conocer entre el miércoles y jueves de la próxima semana, para establecer el número total de positivos.



Mencionó que existen pocas posibilidades de que haya un mayor numero de contagios entre empleados y personal que labora en las instalaciones, ya que se han mantenido cerradas, y son pocas las personas que han ingresado. Además dijo que la sanitización en todo el club será de manera preventiva en coordinación con la Secretaría de Salud y la directiva del club, cumpliendo con todos los protocolos necesarios y establecidos ante esta situación.



El gobernador, pidió a la sociedad y a la comunidad lagunera, el apoyo y respaldo total hacía el Club de Futbol Santos Laguna, además de la pronta recuperación de los futbolistas contagiados por el coronavirus, a quiénes se les ha brindado apoyo y aseguró no hubo alguna conducta que pudiera haber provocado algún tipo de brote entre ellos.







Aprovechó para pedirle a la ciudadanía no bajar la guardia y seguir con las medidas de preventivas contra el coronavirus.



Hasta el momento se ha informado que los quince futbolistas con Covid-19 son asintomáticos y no han requerido hospitalización.







La cifra total de contagios en Coahuila asciende a 932 casos y hasta el momento han muerto en la entidad 62 personas.