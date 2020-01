Se reúnen Adele y Harry Styles, ¿habrá colaboración?

Adele fue vista ayer en el Caribe con Harry Styles. #2020TheYearOfAdele pic.twitter.com/rFFIHwD70F — Adele Mundial (@AdeleMundial) January 4, 2020

Los cantantes británicossorprendieron a sus seguidores tras ser fotografiados juntos durante un fin de semana de descanso; fans especulan que podría darse una colaboración próximamente.La cantante de "Hello", de 31 años, y el intérprete de "Adore You", de 25, f, y aunque no aparecen juntos en las imágenes, sí estuvieron en el mismo grupo de vacacionistas.Las fotos llegan justo en el momento en que Adele se prepara para lanzar su cuarto álbum de estudio, el primero en cinco años, por lo que sus seguidores en redes sociales han cuestionado a la compositora acerca de una colaboración con el ex One Direction., con el que anunció una nueva gira mundial que llegará a México durante el último trimestre de 2020., en el que también se encontraba James Corden.