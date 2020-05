Se reúnen alcaldes de ambas fronteras

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- ‘En este mes podemos pensar que se recuperará la vida normal que será para todos en la cuestión del comercio y la industria para ambos lados de la frontera’, dijo el alcalde Claudio Bres Garza.



Durante una reunión que sostuvo con el Mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes y el Presidente de Fomento Económico Morris Libson, dijo que tocaron el tema relacionado al comercio no esencial que este viernes reanudó actividades bajo ciertas medidas restrictivas de salud en esta ciudad.



‘Queremos seguir trabajando de la mano con la industria y el comercio organizado tomando en cuenta los protocolos que se deben seguir una vez que se permita abrir en Piedras Negras’.



‘Esperamos que a mediados del presentemos, podamos operar si no en forma al 100%, en un porcentaje que se nos permita ya estar de regreso.’



Comentó que también habló vía telefònica con Paul del Rincón, el director de Aduana, para conocer la situación que aguarda la reapertura de los puentes internacionales al viajero no esencial.



En el caso de los contagios, ambos funcionarios coincidieron en señalar que es necesario promover la realización de los exámenes para Coronavirus para saber cuántos más existen y así poder actuar en consecuencia.