Se reúnen epidemiólgos por amenaza de coronavirus

Piedras Negras, Coah.- La Jurisdicción Sanitaria 1 reunió a los epidemiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social así como del ISSSTE para tomar acciones o medidas de prevención ante la presencia del coronavirus de China, virus que ya llegó a Estados Unidos y se tiene un sospechoso en Reynosa, motivo por el cual se deben tomar medidas de prevención ante este virus porque no se tiene vacuna para contrarestarlo.



El doctor Hermilo Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria 1, se reunió con los epidemiólogos Muscoso González del ISSSTE, Fermín Pérez del sector salud y el doctor Juan Manuel Cardona del Seguro Social para saber como enfrentar este problema, afortunadamente no se han declarado casos positivos, pero es importante saber qué hacer antes si se llegara a presentar una declaratoria de emergencia.



El doctor Fermín Pérez dijo que no se tiene registrado ningún caso del coronavirus, pero al confirmarse un caso en Estados Unidos y como estamos en frontera en donde llegan muchos extranjeros es importante estar prevenidos, se cuentan con herramientas de vigilancia para atender a pacientes que puedan presentar estos síntomas que a veces se confunden con la influenza porque es parecido.



Ya tienen estrategias a seguir al igual para atender otras enfermedades, se trabajará de forma conjunta por lo cual se ponen de acuerdo para trabajar con la gente de cada institución para tener vigilancia epidemiológica de esta enfermedad así como de otras.



Esperan la información de la Secretaría de Salud federal para emitir alguna alerta pero al momento sólo se trabajará de manera preventiva.



Se ha recomendado a los responsables de maquiladoras para que estén al pendiente de las personas que envían a trabajar a los países asiáticos a que tengan presentes las medidas de higiene de manos, cubre bocas, evitar saludar de beso y mano, no acudir a lugares conrurridos que son punto de concentración de mucha gente o personas enfremas con cuadros respiratorios.