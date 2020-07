Se reúnen exacadémicos, ofrecerán show online

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La primera generación de La Academia llegará nuevamente a las pantallas después de 18 años.



A través de la cuenta de instagram @somos1g, los cantantes subieron un video, en donde dieron a conocer que cantarán vía streaming.



Raúl Sandoval, Estrella, Toñita, Miguel Ángel, María Inés, Wendolee, José Antonio y Laura Caro, serán los encargados de realizar este concierto, en donde cada uno interpretará tres canciones. Dicho concierto se llevará a cabo esta noche, vía streaming, a las 21:00 horas.







El público se cuestionó que faltaban más integrantes como: Myriam, Héctor, Yahir, Nadia y Víctor, a lo que Estrella respondió: “Somos ocho y todos somos de la primera generación”. Agregó que todos fueron invitados a formar parte de este espectáculo, pero por diferentes motivos no se iban a poder presentar.



“Por alguna razón u otra, los que faltan no forman parte de esta reunión, pero no porque no hayan sido invitados, sino porque sus razones tienen, tal vez compromisos, otros trabajos o simplemente piensan que no les conviene a su carrera”, añadió.