Se reúnen padres de víctimas de Guardería ABC con AMLO

Martha Lemas Campuzano, madre de Santiago de Jesús, uno de los niños que falleció en el incendio de la Guardería ABC, se salió de la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene con familiares de las víctimas, porque dijo que no le permitieron hablar y “no tuvimos tolerancia y nos salimos”.Señaló que en el encuentro, que inició a las seis de la tarde, les dieron la palabra a tres padres de tres grupos. “Decidí salirme salirme por respeto a mi libertad de expresión”, señaló al tiempo que denunció que para el encuentro le quisieron quitar el celular “y no lo permití”.Dijo: “no debe suceder que no te den libertad de expresión cuando tienes 10 años demandando justicia para 49 niños muertos y decenas de lesionados”, expresó molesta, al salir de Palacio Nacional en medio de la lluvia.“Un día como hoy me despedí de mi hijo... que voy a estar viendo cosas banales que no tienen que ver con la muerte y lesiones”.Indicó que cuando el presidente entró al salón donde se lleva a cabo el encuentro, “ni una palabra, ni el saludo verbal”. Dijo que al momento de abandonar la reunión, López Obrador no había hablado.El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, llega a la reunión. Foto Roberto García OrtizPreviamente, al arribar a Palacio Nacional para el encuentro, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, señaló que se hará un balance general, “tratando de encontrar una solución definitiva para que se garantice justicia”.Afirmó que “hemos encontrado negligencia, corrupción y una falta de calidad humana profunda para resolver este problema”.Sostuvo que la disculpa pública ser dará al término de todo el proceso.Poco antes de las seis de la tarde, los padres de los menores fallecidos o que resultaron lesionados en el incendio de la Guardería ABC, hace diez años, arribaron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.Abraham Fraijo, quien perdió a su hija Emilia, resaltó que llegan con todas las expectivas. “Por primera vez un mandatario accedió a ver a todos los papás en una reunión, no como los anteriores que dividían y fraccionaban a las familias de una manera estratégica para crear división”, aseguró antes de ingresar a Palacio Nacional, donde será el encuentro.En entrevista, aseguró que espera salir con “compromisos sólidos, que se conviertan en acciones en pro de garantía de no repetición, de atención a las víctimas y a los sobrevivientes. La cuestión legal está en cancha de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), pero creo que el Presidente debería exhortarla a que terminen ya los procesos jurídicos para poder saber qué es lo que va a pasar”.Señaló que no pueden hablar de justicia “cuando no están todos los involucrados en el proceso penal. Falta un Eduardo Bours, falta un (Daniel) Karam; no me importa que haya muerto, pero sí quiero que sea señalado como responsable ( Juan Molinar) Horcasitas; los dueños de la Guardería; (Guillermo) Padrés por encubrir, por diluir todos los procesos de la investigación en su gestión allá en Hermosillo. Por supuesto (Felipe) Calderón, que todo el tiempo protegió a los responsables y también se vio claro cuando exoneraron a Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala.“Creo que todas estas personas deberían de estar en los procesos. Queda pendiente la justicia y la garantía de no repetición.Indicó que para él “no significa nada” una disculpa pública “si no viene acompañada de acciones”.