¿Se reunió AMLO con un narcotraficante? La verdad tras la foto viral en Sinaloa

Amigos de Culiacán me mandan este video. Me dicen que es el presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato hoy.



Ojalá eso sea falso. Ojalá solo sea un video más de un presidente irresponsable frente a la Pandemia. Ojalá que su insensatez no llegue a tanto: pic.twitter.com/lbmhWBCYcQ