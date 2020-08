Se revisará concesión del Puerto de Veracruz; la nación solo recibe 10% de ingresos: AMLO

Escuchar Nota

"La nación recibe de los ingresos del Puerto (de Veracruz) como el 8, 10 por ciento, es lo que le dan a la nación, entonces queremos revisar esa concesión", detalló López Obrador en la conferencia mañanera.

"Sin violar la ley, en el marco del Estado de derecho, pero revisar contratos leoninos (...) Se está revisando la concesión, la entrega del manejo del puerto a una empresa privada", dijo.

El presidentereiteró este lunes que se revisará la c, pero en el marco del Estado de derecho y sin la intención de estatizar.En su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario nacional señaló que se está revisando el contrato para pode"Hay que revisar la concesión y ver cómo se llega a un arreglo para que la Hacienda pública reciba mas. No es una intención de estatizar, si podemos ponernos de acuerdo pero, cuánto va a recibir la Hacienda pública"."Dicen que no se entregó a particulares, a la Api, pero es momento de aclarar de cómon, porque la nación recibe de los ingresos del puerto como el 10 por ciento, es lo que le dan", agregó.En este sentido, dijo que se va a revisar esa concesión, "además por qué la entregaron 4 días después de que triunfamos, por qué".