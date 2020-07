Se rinde Facebook, no logra competir con TikTok y dice adiós a Lasso

Escuchar Nota

El empuje que la red social le había dado a la app era notorio al scrollear en el feed de FB, en donde constantemente aparecían anuncios para promocionarla.Pero subrayamos el tiempo pasado, pues Facebook está notificando a sus usuarios que Lasso dejará de existir y les recomienda descargar los videos que han hecho para quedarse permanentemente con ellos.También proporciona la fecha de término para que se tomen las medidas pertinentes.‘¡Muchas gracias y adiós! Tenemos novedades para nuestra comunidad de Lasso: Lasso dejará de estar disponible el 10 de julio de 2020, por lo que ya no podrá usarse a partir de esa fecha. Queremos agradecerte la creatividad y las colaboraciones aportadas a nuestra comunidad de videos.Acerca del motivo de Facebook para cerrar Lasso no hay nada dicho, pero podría pensarse que se debe al enfoque que la compañíapara publicarlos en sus historias, para mandarlos vía mensaje directo o para postearlos en una nueva sección de la pestaña Explorar que se llama Top Reels.Reels se lanzó en Brasil el año pasado para recolectar feedback y hace semanas llegó a Francia y Alemania.Si el enfoque de esfuerzos en Reels es la razón detrás del cierre de Lasso, queda claro que Facebook no quiere retirarse del terreno que tiene cubierto TikTok.Después de todo, un hecho es que los adolescentes cada vez están menos interesados en Facebook.