Se sacude Toussaint el miedo y ‘a trabajar’

Ciudad de México.- Cecilia Toussaint confesó que tenía temor por regresar a un set de grabación y trabajar cuando la crisis sanitaria que causó el Covid-19 aún no se disipaba, pero entiende que es una nueva normalidad a la que se debe enfrentar y da gracias por tener trabajo.



“Yo tenía mucho miedo, el primer llamado sufrí muchísimo, estaba en mi casa y decía: ‘es que mañana ya tengo mi primer llamado’, estaba muy angustiada y, en cuanto llegué al primer llamado me relajé bastante porque están teniendo todos los protocolos de seguridad, se siguen al pie de la letra; todos estamos en el entendido de que tenemos que cuidar unos a otros”, comentó.



La intérprete mexicana forma parte del elenco de la telenovela Imperio de Mentiras, la cual tuvo que suspender sus grabaciones por la cuarentena, pero con el regreso de algunas actividades, ha sido una de las producciones que retomó la acción.



“Yo no estoy en esa posición (dar besos) pero sí mis compañeros, por supuesto que están tomando todas las medidas; yo estoy en una producción de Giselle González, que realmente es alguien que es súper cuidadosa, no nada más con el resultado final de sus productos, sino con su gente, con su equipo, es una persona que nos cuida mucho, es muy detallista, realmente me he sentido desde el principio muy bien cuidada”, indicó.



Toussaint reconoció que el regreso a las grabaciones no ha sido tan fácil, debido a que han tenido que sortear algunos detalles, como el maquillarse ellos mismos.



“Y sobre todo yo creo que es el ritmo de grabación lo que se ha modificado más, la cantidad de gente que está en el set no es la misma, en los ensayos todos tienen careta, todos usan cubrebocas, hay una gran dosis de dificultad, muchos de nosotros nos maquillamos nosotros mismos, hay varios detalles que se han ido cambiando, todos con la mejor disposición y, la verdad, todos haciendo nuestro mejor trabajo”.



En otro tema, la cantante está promocionando su nuevo proyecto musical llamado Cromático, el cual será un álbum que tendrá siete temas musicales que irá sacando uno por uno en las plataformas digitales. Por el momento Hago y Venceré son los que ya se pueden escuchar en ellas.



“Es un modo musical que a mí me gusta mucho, tiene que ver con el color y los distintos colores y los colores de los géneros que yo interpreto, la diferente paleta de colores que yo he interpretado a lo largo de mi carrera”, explicó.



“El tema Venceré curiosamente tiene una letra o un mensaje que podría caber perfectamente en un momento como el que vivimos hoy, pero realmente no fue hecho para esta situación”, ahondó Cecilia.