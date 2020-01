Se salvan 17 concesiones a última hora

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- De las 21 concesiones en proceso de cancelación por incumplir con la primera etapa del programa de modernización del transporte urbano, 17 permisionarios atendieron sus unidades de manera extemporánea y lograron permanecer en servicio.



Así, solo quedan cuatro concesiones que fueron turnadas al juez Municipal para su cancelación, afirmó el regidor presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, Emmanuel Gaona Velasco.



“De hecho fueron 21 casos que no avanzaron en la modernización. Empezó con ellos el procedimiento, que es largo, que dio tiempo a que 17 de ellos cumplieran con los estándares, se arreglaron, dejando al resto en proceso ante el Juzgado del Instituto Municipal del Transporte”, afirmó.



De los camiones en servicio, 497 fueron uniformados y mejorados en su parte física y mecánica, como parte de la primera etapa de modernización que tuvo su fecha límite de plazo en agosto pasado.



“Ya está el proceso de esas cuatro. La mayoría llevó sus unidades a pintar, revisión mecánica, cambio de llantas y se pusieron al corriente. Hay que recordar que el proceso permite el derecho de audiencia, y lo aprovecharon para arreglar lo que tenían pendiente para que no se les metiera el proceso de cancelación”, añadió.



De igual forma, adelantó que ya se está programando la segunda etapa, no sin antes cerrar los cinco puntos del 2019, pues hay temas que no están al cien por ciento, como el sistema de cajas comunes en todas las rutas.



“El Alcalde en breve dará a conocer qué es lo que viene, pero primero debemos concluir por completo lo del ejercicio anterior, y ya después que se vengan los proyectos del 2020”, apuntó.