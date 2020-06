Se satura penal de PN; mandan a reos a Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un posible foco de infección de Covid-19 se registró en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) ubicado en Ramos Arizpe, y se sospecha que fue lo que arrebató la vida a un custodio.



Sin embargo, pese a los síntomas que presentó, en la Clínica de Alta Especialidad del ISSSTE, donde llegó el custodio ya muerto, se decidió clasificar como reservada la causa de la muerte.



“Efectivamente llegó muerto, pidieron Ministerio Público para los trámites. No hicieron la prueba del coronavirus ya que argumentan que no pasó por el Triage. En este caso se debe ir a realizar la autopsia en la medicina forense”, comentó uno de los médicos que laboran en el hospital del ISSSTE.



Recordó que en el Triage se decide si se aplican o no las pruebas de Covid-19, sin embargo, cuando los pacientes llegan muertos “o moribundos”, simplemente se omiten los exámenes, por órdenes de dirección; según detalló el doctor entrevistado.







Para corroborar lo dicho, se intentó contactar al encargado del despacho de la Delegación del ISSSTE, Álvaro Obregón, sin embargo su teléfono no estaba disponible pese a los constantes intentos.



En cuanto a la Secretaría de Salud, fuentes internas consultadas confirmaron que se estaba teniendo problemas con el ISSSTE, ya que los pacientes que fallecen no se les aplican las pruebas del coronavirus, por lo que es imposible verificar si estaban contagiados.



El penal de máxima seguridad donde laboraba el custodio se ubica a 60 kilómetros de la cabecera municipal de Ramos Arizpe, en el ejido Mesillas.