Se siente en ‘Rápido y Furioso’ y choca contra patrulla

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre quien, en aparente estado de ebriedad, impactó su vehículo contra una patrulla, en calles de la colonia Peña Pobre, alcaldía Tlalpan, provocando lesiones a uno de los tripulantes.



Fue a través de la frecuencia de radio, los policías fueron alertados sobre un accidente vehicular ocurrido en la calle de Zapote, contra una unidad de la dependencia y en el cual uno de los policías había resultado lesionado.



Al llegar al lugar, encontraron sobre la carpeta asfáltica a uno de los tripulantes de la patrulla, con visibles heridas en el rostro y cuerpo, por lo que solicitaron de inmediato los servicios médicos.



En el sitio estaba un vehículo color negro y su conductor, un joven de 22 años de edad, quien a simple vista se encontraba en estado etílico.



Según las primeras versiones, el conductor del vehículo negro circulaba a exceso de velocidad cuando no pudo detener su marcha e impactó contra la patrulla que se encontraba sobre la calle Zapote, provocando que uno de los policías saliera proyectado hacia la banqueta por el golpe.



Paramédicos acudieron al llamado, diagnosticaron al policía con contusión directa en mentón a descartar lesión ósea, por lo que fue trasladado a un hospital para su pronta atención.



En tanto, el conductor del automotor no presentaba lesiones de consideración y fue remitido ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortó a los habitantes de la Ciudad de México a respetar los límites de velocidad, aunque las vialidades se encuentren libres. Además, llamó a no ingerir bebidas alcohólicas si van a manejar, ya que éstas disminuyen los sentidos y pueden provocar accidentes irreparables en las personas.